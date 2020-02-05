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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- На мини-каникулы сегодня закрылись две школы Орла. Но обучаться можно и дома.
- В орловской Госавтоинспекции создан пятый отдел - специально для контроля за работой маршруток.
- Дорожникам будут предлагать двух и трехгодичные контракты взамен на более жесткие требования к качеству работу.
- Каждое их слово - бесценно. Потомки победителей не позволят интерпретировать историю.
- Знакомые с детства. Среди знаменитых иллюстраторов детских книг есть и орловские художники.
Вести-Орёл
4 февраля 2020 года