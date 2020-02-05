Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- На мини-каникулы сегодня закрылись две школы Орла. Но обучаться можно и дома.





- В орловской Госавтоинспекции создан пятый отдел - специально для контроля за работой маршруток.





- Дорожникам будут предлагать двух и трехгодичные контракты взамен на более жесткие требования к качеству работу.





- Каждое их слово - бесценно. Потомки победителей не позволят интерпретировать историю.





- Знакомые с детства. Среди знаменитых иллюстраторов детских книг есть и орловские художники.