В Орле пройдет первенство ЦФО по дзюдо Соревнования запланированы на 8-9 февраля на площадке ТМК «ГРИНН».





Участниками соревнований станут юноши и девушки в возрасте до 23 лет. На татами выйдут около 200 сильнейших спортсменов из 17 регионов России. Лучших борцов выявят в 14 весовых категориях. Победители соревнований примут участие в финальных состязаниях первенства России по дзюдо 2020 года. Начало соревнований в 10:00. Торжественное открытие пройдет 8 февраля в 13:00, сообщает информационный портал Орловской области.





Мария Семак

5 февраля 2020 года



