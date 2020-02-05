В Орле пройдет первенство ЦФО по дзюдо

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В Орле пройдет первенство ЦФО по дзюдоСоревнования запланированы на 8-9 февраля на площадке ТМК «ГРИНН».
Участниками соревнований станут юноши и девушки в возрасте до 23 лет. На татами выйдут около 200 сильнейших спортсменов из 17 регионов России. Лучших борцов выявят в 14 весовых категориях.
Победители соревнований примут участие в финальных состязаниях первенства России по дзюдо 2020 года.
Начало соревнований в 10:00. Торжественное открытие пройдет 8 февраля в 13:00, сообщает информационный портал Орловской области.
Мария Семак
5 февраля 2020 года