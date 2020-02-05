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Социально ориентированные некоммерческие организации Орла поддержат финансово

В областном центре стартовал конкурс на субсидии из городского бюджета.


Общая сумма, которую разделят между победителями, – 600 тысяч рублей. Эти деньги предназначены на реализацию социально важных проектов, которые реализуют общественные движения. Это и поиск погибших солдат, и деятельность «Волонтеров Победы», и воспитание подрастающего поколения, и организация мобильной бригады паллиативной помощи.

Всего в муниципалитетах зарегистрировано 570 НКО, в том числе 280 общественных организаций и восемь общественных движений.

Документы на участие в конкурсе необходимо подать до 10 марта. Все подробности – на сайте мэрии Орла.


Мария Семак
5 февраля 2020 года
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