Социально ориентированные некоммерческие организации Орла поддержат финансово В областном центре стартовал конкурс на субсидии из городского бюджета.





Общая сумма, которую разделят между победителями, – 600 тысяч рублей. Эти деньги предназначены на реализацию социально важных проектов, которые реализуют общественные движения. Это и поиск погибших солдат, и деятельность «Волонтеров Победы», и воспитание подрастающего поколения, и организация мобильной бригады паллиативной помощи.



Всего в муниципалитетах зарегистрировано 570 НКО, в том числе 280 общественных организаций и восемь общественных движений.



Документы на участие в конкурсе необходимо подать до 10 марта. Все подробности – на сайте мэрии Орла.





Мария Семак

5 февраля 2020 года



