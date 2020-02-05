Глубокие и широкие лужи сделали орловские пешеходные переходы непроходимыми Об этом через соцсети жители областного центра сообщили в мэрию.





Проблема актуальна для нескольких районов Орла. Власти обещали прочистить ливневки в течение нескольких дней. От горожан чиновники узнали и о проблеме с транспортным обслуживанием в жилом комплексе Андриановский. Он расположен в Советском районе. В администрации пообещали, что число маршруток там станет больше.





Мария Семак

5 февраля 2020 года



