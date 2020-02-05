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С января этого года продать квартиру без уплаты налога на доходы физлиц можно на 2 года раньше


До этого, если квартира была приобретена после января 2016 года, срок владения составлял не менее 5 лет. 
 
С января этого года продать квартиру без уплаты налога на доходы физлиц можно на 2 года раньше.
 
Татьяна Тихонова, заместитель начальника отдела управления Росреестра по Орловской области: «Но так разрешается делать не с любым жильем. Снижение срока владения коснется только продажи единственного жилья. То есть, на момент совершения сделки не должно быть другой квартиры или жилого дома. Если же продается не единственное жилье, минимальный срок владения не меняется и составляет 5 лет».
 
Если жилье досталось в наследство, было подарено или приватизировано, продать на тех же условиях его можно так же через 3 года. Нововведение касается и земельных участков с жилыми и хозяйственными постройками.



Оксана Гранн
5 февраля 2020 года
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