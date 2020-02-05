Разыскиваются добровольцы! Орловский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приглашает на «новичковую» встречу. Лекция состоится 8 февраля.





Опытные поисковики расскажут о деятельности отряда. Волонтеры помогают искать пропавших людей. Это серьезная структура, которая сотрудничает с полицией и МЧС. Количество заявок, поступающих в отряд, ежегодно увеличивается. Если за январь прошлого года поступило всего пять обращений, то в этом году – уже 12. Всех желающих присоединиться к добровольцам ждут 8 февраля в Фундаментальной библиотеке. Все подробности – в официальной группе отряда в социальных сетях.





Мария Семак

5 февраля 2020 года



