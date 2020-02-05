В Мценске горел автомобиль ЧП произошло вечером 4 февраля на улице Зарощенской в городе Мценске.





В результате пожара автомобиль «Рено Логан» выгорели моторный отсек и салон. Причина пожара и размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали семь раз, из них два выезда – на ликвидацию пожаров и пять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

5 февраля 2020 года



