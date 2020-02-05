В Орле проходит научно-практическая конференция «Миф – 2020» Площадкой общения для молодых российских ученых стала фундаментальная библиотека Орла.





Опорный вуз восьмой раз проводит всероссийскую научно-практическую конференцию, на которой свои разработки представляют школьники и студенты. В этом году в конференции принимают участие представители 18 регионов страны - более 1600 участников.



Раньше основными предметами исследования были математика, информатика и физика, в этом году этот список значительно расширен.





Татьяна Тимохина

5 февраля 2020 года



