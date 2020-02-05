К проекту ГТРК «Орел» присоединились незрячие дети Наша телерадиокомпания запустила проект «75 мгновений Победы». Одним из направлений проекта стала акция «Радио России. Орел» - «Читают дети о войне».





В акции «Радио России. Орел» уже приняли участие учащиеся орловской школы № 19. Их кураторами стали сотрудники библиотеки имени Гайдара. Ребята прочитали стихи, посвященные защитникам нашей страны. Сегодня к проекту присоединились специализированная библиотека для слепых имени Абашкина и незрячие дети. В отличие от зрячих, эти дети не могут видеть ни фильмов о войне, ни картин с батальными сценами. Всю информацию они получают только на слух и с помощью книг со шрифтом Брайля.



Нина Хорошилова, тифлопедагог: «Книг по Брайлю о войне - немало, но они записаны давно, во времена Советского Союза, но сейчас тоже появляются книги новых авторов».

Специально к 75-летию победы в библиотеке для слепых издали пять книг о войне. В них наряду с выпуклым шрифтом Брайля есть и обычный крупный шрифт. И большинство стихов участники акции взяли из этих книг.



Акция «Читают дети о войне» - долгосрочная. Каждую неделю в студии «Радио России. Орел» будут записывать голоса правнуков Победы. И каждый день в год 75-летия Победы в эфире будут звучать стихи о войне, прочитанные детьми.





Татьяна Тимохина

5 февраля 2020 года



