среда 5.02.2020 12:34:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

К проекту ГТРК «Орел» присоединились незрячие дети

Наша телерадиокомпания запустила проект «75 мгновений Победы». Одним из направлений проекта стала акция «Радио России. Орел» - «Читают дети о войне».


В акции «Радио России. Орел» уже приняли участие учащиеся орловской школы № 19. Их кураторами стали сотрудники библиотеки имени Гайдара. Ребята прочитали стихи, посвященные защитникам нашей страны. Сегодня к проекту присоединились специализированная библиотека для слепых имени Абашкина и незрячие дети. В отличие от зрячих, эти дети не могут видеть ни фильмов о войне, ни картин с батальными сценами. Всю информацию они получают только на слух и с помощью книг со шрифтом Брайля.

Нина Хорошилова, тифлопедагог: «Книг по Брайлю о войне - немало, но они записаны давно, во времена Советского Союза, но сейчас тоже появляются книги новых авторов». 

Специально к 75-летию победы в библиотеке для слепых издали пять книг о войне. В них наряду с выпуклым шрифтом Брайля есть и обычный крупный шрифт. И большинство стихов участники акции взяли из этих книг.

Акция «Читают дети о войне» - долгосрочная. Каждую неделю в студии «Радио России. Орел» будут записывать голоса правнуков Победы. И каждый день в год 75-летия Победы в эфире будут звучать стихи о войне, прочитанные детьми.


Татьяна Тимохина
5 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.