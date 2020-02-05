В Пришвинке начала свою работу выставка «Комодная кукла» Это новое направление Яснополянской керамики. Автор - Юлия Лыкова.





Выставка приехала из музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная поляна». На ней представлены более 20 кукол в костюмах XIX века. Дамы в элегантных платьях на кринолине, в кокетливых шляпках с зонтиками от солнца и модные красавицы в платьях с турнюрами как будто сошли со страниц книг великих русских писателей.



Куклы будут радовать посетителей любого возраста в течение двух недель.













Орловское Информбюро

5 февраля 2020 года



