Прокуратура Орловской области выявила нарушения закона при осуществлении перевозок детей Виновные привлечены к ответственности.





Как сообщает сайт прокуратуры Орловской области, нарушения при организации перевозок обучающихся установлены в школах города Орла - школах № 10 и № 35, гимназии № 34, лицее № 40, в школах Ливен и Ливенского района, а также в Глазуновской, Отрадинской и Спасско-Лутовиновской школах.



Установлены факты неисправности технических средств для определения алкоголя в организме водителя, нарушения при использовании тахографов, оформлении путевых листов и ведении журналов предрейсового и послерейсового техосмотра, непроведения послерейсового технического осмотра автобусов, которые осуществляют перевозку детей. Выявлены случаи отсутствия в образовательном учреждении сведений, подтверждающих квалификацию механика, осуществляющего выпуск автобуса на линию, проведения предрейсовых инструктажей лицами, не имеющими специальной квалификации.



По указанным фактам в адрес руководителей образовательных организаций города Орла и Мценского района, а также начальников управления общего образования города Ливны и Ливенского района внесено 9 представлений, по результатам рассмотрения которых 18 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.



Кроме того, по материалам прокурорских проверок 5 водителей школьных автобусов привлечены к административной ответственности. Ими были нарушены требования к использованию тахографа. Виновные оплатили штрафы на общую сумму 15 тыс. рублей.

В одной из школ Мценского района водителем работал человек, подвергавшийся уголовному преследованию за совершение преступления против личности. Виновные наказаны.





Орловское Информбюро

5 февраля 2020 года



