В Кромском районе двух школьников не возили в школу Два ученика начальных классов Коровье-Болотовской школы проживают в деревне Самохвалово.





Школьникам, чтобы попасть в школу, нужно было преодолеть расстояние в 2,7 километра. При этом согласно требованиям законодательства, в сельской местности пешеходная доступность общеобразовательных организаций для обучающихся начальных классов должна составлять не более 2 км. Несмотря на это подвоз детей из д. Самохвалово Кромского района до образовательного учреждения не был организован.



Решением суда требования прокурора удовлетворены, в настоящее время решение суда исполнено, подвоз детей организован, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.





Орловское Информбюро

5 февраля 2020 года



