Сегодня в Орле чистят ливневые колодцы Непривычно тёплая зима позволила коммунальщикам начать работы по содержанию города.





Первая в списке - улица Комсомольская. Участок от Карачевского шоссе до 1-й Посадской один из крупнейших в городе - два километра. Всего коммунальщикам до мая нужно промыть семь километров ливнёвой сети Орла и проверить 100 смотровых и 100 дождеприёмных колодцев.





Антон Киселёв

5 февраля 2020 года



