В Орловской области утвержден план мероприятий по подготовке к паводку Особое внимание уделят территориям, которые попадают в зону подтопления.





В зону подтопления попадают Орел, Ливны, Мценск, а также территории районов - Залегощенского, Кромского, Ливенского, Орловского, Мценского и Новосильского. Уже начали формировать бригады экстренного реагирования и необходимый резерв. Как отмечено на портале правительства области, при необходимости в зонах подтопления могут быть созданы лодочные переправы.





Татьяна Напольских

5 февраля 2020 года



