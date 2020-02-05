Орловцам напоминают о соблюдении элементарных правил безопасности Сотрудники Госпожнадзора вышли в рейд.





В центре внимания частные дома с печным отоплением. Сотрудники Госпожнадзора также напоминают, что не стоит перегружать электропроводку и использовать самодельные обогреватели - именно это в холодное время года становится основными причинами пожара в жилом секторе.





Татьяна Напольских

5 февраля 2020 года



