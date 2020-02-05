90 граммов синтетических наркотиков не дойдет до потребителей В Мценске сотрудники отдела наркоконтроля задержали закладчика солей.





Полицейские обнаружили в гараже амчанина 20 пакетиков с порошком. В лаборатории подтвердили, что это синтетический наркотик, так называемые «соли», которые были подготовлены к сбыту. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.





Татьяна Напольских

5 февраля 2020 года



