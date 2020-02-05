В Орле проходят исследования нейродегенеративных процессов мозга В Орловском госуниверситете уже начались первые эксперименты.





ОГУ им. Тургенева вошел в список победителей конкурса на получение федерального мегагранта, проводившегося в рамках национального проекта «Наука». На эти средства будет открыта лаборатория, которая как раз и будет заниматься нейродегенеративными процессами на уровне клеток. Лаборатория только строится, но исследования уже начались.



Выяснилось, что клетки мозга в зависимости от возраста реагируют на активные формы кислорода по-разному.



Евгений Жеребцов, старший научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники, кандидат технических наук: «Мы планируем посмотреть продукцию активных форм кислорода и далее мы будем анализировать баланс. Этим мало кто этим занимался».

К исследованию в новой лаборатории привлечены студенты разных направлений - инженеры, биотехнологи, программисты и будущие врачи.



Руководитель проекта, профессор университетского колледжа Лондона Андрей Абрамов считает первые результаты интересными. Теперь весомую часть времени он будет работать в Орле - что является большой удачей для его новых молодых коллег. Есть возможность учиться и перенимать опыт.



Андрей Абрамов, профессор университетского колледжа Лондона, руководитель проекта: «Радует, во-первых, мотивация людей. Все очень заинтересованы. Я понимаю, что это уже отобранные люди, но это мотивация и достаточно высокий уровень образования».

Первый шаг сделан. Впереди много кропотливой работы, уникальных исследований и открытий.





Елена Литинская

5 февраля 2020 года



