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В Орловской области 12 школьных маршрутов отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Плохие дороги были выявлены в Глазуновском, Корсаковском, Свердловском, Троснянском, Шаблыкинском районах Орловской области.


Главам муниципальных образований, а также в адрес руководителей «Орелгосзаказчика» и «Дорожной службы» внесено 7 представлений. После чего были проведены работы по ремонту автомобильных дорог, организации дорожного движения в соответствии с установленными требованиями.

Всего в рамках проведенных в 2019 году проверок исполнения законодательства при организации и осуществлении перевозок детей прокуратурой Орловской области выявлено 63 нарушения закона, внесено 27 представлений, принесено 10 протестов, в суды направлено 4 исковых заявления, на основании материалов прокурорских проверок к административной ответственности привлечено 7 лиц, к дисциплинарной – 37.

Работа в данном направлении продолжена, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.


Орловское Информбюро
5 февраля 2020 года
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