Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Чтобы автодороги не превращались в аквамагистрали, в Орле начали чистить ливнёвые колодцы.



- В Орле болеют 11% школьников. Три образовательных учреждения полностью прервали учебный процесс.



- Орловские студенты и аспиранты начали проводить уникальные исследования в рамках получения мега-гранта.



- Шаг - на территорию успеха. Орел собрал умников и умниц со всей страны.



- Школа мастера живет в учениках. В Орле стартовал конкурс имени Андрея Ильича Курнакова.



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Вести-Орёл

5 февраля 2020 года



