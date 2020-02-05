Около 50 тысяч нарушений закона выявили в истекшем году прокуроры Орловщины Такие цифры озвучили сегодня на расширенной коллегии главного надзорного ведомства области.





Прокуратура традиционно подводит итоги работы после всех других правоохранительных и надзорных органов, анализируя состояние законности в регионе. Соблюдение законности в социальной сфере, устранение административных барьеров на пути малого и среднего бизнеса, противодействие коррупции и экстремизму - таковы были приоритеты в работе прокуроров на протяжении прошлого года.



Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «По всем направлениям были выявлены свыше 50 тысяч нарушений закона, внесено более 30 тысяч актов реагирования, около 12 тысяч лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности».





Иван Суверин

5 февраля 2020 года



