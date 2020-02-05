В 2019 году на орловских производствах погибло четыре человека По итогам только января 2020 года их уже больше.





Сегодня в прокуратуре Орловской области подвели итоги деятельность за прошлый год. В своем докладе прокурор области Иван Полуэктов затронул тему охраны труда. Он отметил снижение количества смертей на производстве по сравнению с 2018 годом. Их количество снизилось с 10 до 4. Однако недавняя авария в Мценске на заводе профессионального оборудования уже унесла жизни пяти человек.



Вопросов техники безопасности на производстве коснулся в своем выступлении и глава региона. Мценский взрыв вскрыл немало латентных проблем и потенциальных угроз.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня главное - максимально снизить риски и повторения подобных ситуаций. Мы уже инициировали проверки на предмет соблюдения техники безопасности на предприятиях и строительных объектах, в том числе и входящих в территории опережающего социально-экономического развития».





Иван Суверин

5 февраля 2020 года



