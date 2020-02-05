«МИФ-2020»: победителей объявят 7 февраля В Орле проходит научно-практическая конференция «МИФ–2020». Площадкой общения для молодых российских ученых стала фундаментальная библиотека Орла.





В этом году конференция - рекордная. Более 1600 участников из 18 регионов представляют свои труды. Помимо школьников с первого по одиннадцатый класс, есть и представители средних специальных учебных заведений.



После торжественного открытия началась работа по секциям. Их в этом году 28. На секциях участники представляют свои презентации. Вопросы выступающим могут задать не только члены жюри, но и другие участники.



Раньше основными предметами исследования были математика, информатика и физика, в этом году этот список значительно расширен. В этом году больше всего научно-практических работ заявлено по экономике. Впрочем, некоторые выступают сразу по нескольким направлениям.



Авторы лучших работ смогут принять участие в конкурсах и конференциях более высокого уровня, таких, например, как «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус», а также в различных образовательных сменах центра выявления и поддержки одаренных детей Орловской области «Созвездие Орла» и других.



В каждой секции свои критерии оценки. Результаты и имена победителей будут объявлены 7 февраля, накануне Дня российской науки.





Татьяна Тимохина

5 февраля 2020 года



