84 дольщика АИЖК получили компенсации Это те люди, кто так и не дождался квартир в доме № 83 по улице Панчука. Напомним, застройщика признали банкротом.





В общей сложности, как нам рассказали в Фонде защиты прав дольщиков, в правах будут восстановлены 130 граждан. Размер выплаты рассчитывается индивидуально, на основании отчета независимого оценщика.





Надежда Невматулина

5 февраля 2020 года



