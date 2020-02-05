«Меркурий» и «Цербер» выявили девять предприятий-фантомов на территории Орловской области В управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям подвели итоги контрольно-надзорной деятельности.





В 2019 году ведомство освоило электронную ветеринарную сертификацию. С помощью информационных систем «Меркурий» и «Цербер» выявили девять предприятий-фантомов, которые существуют лишь на бумаге. За январь 2020 года мониторинговая группа нашла еще три, но все они находятся вне территории Орловщины. У нас, как было отмечено, прослеживается другая тенденция. Есть предприятие, есть производство, есть продукция, но нет регистрации. Лев Лейзеров, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «На территории Орловской области были обнаружены предприятия, не зарегистрированные в системе «Меркурий» и «Цербер» и частично зарегистрированные в налоговой инспекции. Эти предприятия выпускали продукцию без ветеринарных сопроводительных документов».





Анна Вайсергисер

5 февраля 2020 года



