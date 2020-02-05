Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» в Орле перенесена на 29 февраля

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Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» в Орле перенесена на 29 февраляРешение о переносе спортивного мероприятия принято из-за отсутствия снега.
XXXVIII Всероссийская открытая массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в городе Орле на лыжных трассах Медведевского леса (ул. Рощинская, 12).
В 11:30 начнется официальная церемония открытия «Лыжни России». Старт гонки в 12:00.
В программе соревнований: дистанции на 1 км, 3 км, 5 км и 10 км.
Подробная информация о лыжной гонке размещена на сайте СШОР №10
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Орловское Информбюро
5 февраля 2020 года