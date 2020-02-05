Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» в Орле перенесена на 29 февраля Решение о переносе спортивного мероприятия принято из-за отсутствия снега.





XXXVIII Всероссийская открытая массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в городе Орле на лыжных трассах Медведевского леса ( ул. Рощинская, 12 ). В 11:30 начнется официальная церемония открытия «Лыжни России». Старт гонки в 12:00. В программе соревнований: дистанции на 1 км, 3 км, 5 км и 10 км. Подробная информация о лыжной гонке размещена на сайте СШОР №10





Орловское Информбюро

5 февраля 2020 года



