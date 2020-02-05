12 товаров предприятий Орловской области вошли в сотню лучших товаров России

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12 товаров предприятий Орловской области вошли в сотню лучших товаров РоссииЛучшие товары региона представили пять предприятий Орловщины.
Четырем из них присвоено звание Лауреатов конкурса, а пяти – почетный статус «Новинка года».
В список лучших товаров России вошла продукция АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Протон-Электротекс», ООО «Знаменский СГЦ», ОАО «Пневмоаппарат» и АО «Верховский молочно-консервный завод».
Победители были награждены дипломами дипломантов и лауреатов конкурса. За достижение высоких результатов в улучшении качества отечественной продукции и услуг лучшие сотрудники предприятий-победителей были отмечены Почетными знаками «За достижения в области качества» и «Отличник качества».
Орловская область участвует во Всероссийском конкурсе с первого года ее создания. За 22 года участия предприятия области были награждены призами «Стремление к лучшему качеству», «С заботой о детстве», Почетным дипломом «Золотая сотня».
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Орловское Информбюро
5 февраля 2020 года