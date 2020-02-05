Обещанная новая транспортная схема Орла остается в состоянии разработки Пассажиры по-прежнему просят больше автобусов, перевозчики опасаются уменьшения маршрутов. И если со схемой пока перспективы туманны, то требование установить во все маршрутки видеорегистраторы - вполне конкретны.





Новую транспортную схему власти представили общественности в 2019 году, но она вызвала такой шквал нареканий со стороны пассажиров, что ее отправили на доработку. Жителей не устроила сама схема - как оказалось, потребуют пересадки, а попытка избавиться от дублеров обернулась массовым сокращением числа маршруток. Также, по задумке, новая транспортной схема должна объединить Орловский район с областным центром. Совершенствование единой транспортной схемы пробуксовывает. Согласно ей, городской транспорт должен стать более вместительным и помолодеть, а еще - приобрести такое качество как предсказуемость - график движения должен быть в свободном доступе и совпадать с реальностью. Вот только пересадок не избежать. Алексей Васильев, зам. руководителя областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства: «На транспортно-пересадочном узле одна пересадка для пассажира будет бесплатной». Но это лишь для тех, кто пользуется проездными, - они смогут бесплатно пересесть на автовокзале, железнодорожном вокзале и Комсомольской площади. Впрочем, перевозчики этой новой «узловой схеме» не рады. Игорь Бортников, перевозчик: «Сделали 12 городских маршрутов и количество автобусов сократили на треть. Для сравнения, в городе Брянске, например, 84 маршрута и 1052 маршрутки. То есть, в три раза больше, чем у нас. Мне кажется, у нас будут негативные последствия». По задумке, новая единая транспортная схема должна объединить Орловский район с Орлом. Районные власти подсчитали приблизительную сумму перемен. Алексей Васильев, зам. руководителя областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства: «Около 98-100 миллионов рублей. Это цифры предварительные. Сейчас мы, конечно, ждем, чтобы аналогичную работу быстрее произвели в городе Орле, и тогда уже мы будем понимать общий объем финансирования и соответственно этапы выполнения работ, которые необходимо сделать». Но если с Орловским районом все более или менее ясно, то с Орлом - намного сложнее. Здесь на пути реализации единой транспортной схемы встала историческая застройка. Еще один затратный момент - для обустройства дополнительных полос и заездных карманов понадобится перенос коммуникаций. Дмитрий Ветров, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Очень сложно сделать, потому что для этого нужно провести капитальный ремонт, а для этого нужно создать проект, а не только составить смету. Потребуются большие деньги на проект, и гораздо большие - на реализацию. Мы сейчас, будучи в процедуре переговоров с департаментом ЖКХ, хотим, чтобы нам дали еще какое-то время на реализацию этих вопросов либо какое-то уточнение». Сколько времени проект пробудет в разработке - не известно. Но уже точно известно, что с 1 марта в каждой маршрутке появится видеорегистратор. Игорь Бортников, перевозчик: «Планируется установить три видеорегистратора. Один будет направлен на дорогу. Один будет направлен на водителя, один - в салон, чтобы наблюдать за пассажирами. Бывают разные ситуации и не всегда виноват водитель». Запись будет храниться 30 дней и выдаваться для разрешения спорных ситуаций. Ежедневно в Орле 150 тысяч человек пользуются общественным транспортом. Люди говорят, что не хватает транспорта, например, в 909-м квартале. Предлагают жители увеличить количество муниципального транспорта - автобусы и троллейбусы. Жалуются пассажиры и на то, что в вечернее время маршруток не дождаться. Перевозчик, в свою очередь, это объяснил тем, что многие ездят на метане, а вот заправка всего на весь город одна - в Лужках. И там уже для них - пробки. Снизить напряжение поможет вторая заправка. Ее планируют запустить в конце этого года по Наугорскому шоссе.





Анна Вайсергисер

5 февраля 2020 года



