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Наводить порядок в Орле начали, не дожидаясь весны

Коммунальные службы Орла приступили к весеннему содержанию города - мягкая зима позволяет. Работы ведутся по всем направлениям. Но, несмотря на ранний старт, у подрядчиков всё равно времени немного - управится нужно до мая.


Первыми начали работники «Зеленстроя» - они уже несколько дней приводят в порядок улицу Васильевскую - пилят старые сухие деревья и ветки.
 
Активно к работе приступили и организации, подрядившие чистить городскую систему ливневой канализации. Первая в списке - улица Комсомольская. Участок от Карачевского шоссе до 1-й Посадской является одним из крупнейших в городе - два километра. Всего коммунальщикам, в рамках контракта, нужно промыть семь километров ливнёвок и проверить сотню смотровых и сотню дождеприёмных колодцев.
 
В первые солнечные февральские дни приступили к работам даже дорожные строители – «Спецавтобаза» возобновила ямочный ремонт.
 
Сергей Яковенко, директор МУП «Спецавтобаза»: «В связи с температурными качелями не всегда полотно выдерживает, температурные перепады способствуют образованию новых неровностей. Порядка ста квадратов в день мы делаем. Сначала идет подготовка, стараемся в этот же день произвести и укладку. Работы проводятся с соблюдением всех технологий, необходимых при выполнении ямочного ремонта».
 
Объёмы и план предстоящих работ по весеннему содержанию Орла будут дополняться по мере необходимости.



Антон Киселёв
5 февраля 2020 года
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