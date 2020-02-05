Наводить порядок в Орле начали, не дожидаясь весны

Коммунальные службы Орла приступили к весеннему содержанию города - мягкая зима позволяет. Работы ведутся по всем направлениям. Но, несмотря на ранний старт, у подрядчиков всё равно времени немного - управится нужно до мая.

Первыми начали работники «Зеленстроя» - они уже несколько дней приводят в порядок улицу Васильевскую - пилят старые сухие деревья и ветки.

Активно к работе приступили и организации, подрядившие чистить городскую систему ливневой канализации. Первая в списке - улица Комсомольская. Участок от Карачевского шоссе до 1-й Посадской является одним из крупнейших в городе - два километра. Всего коммунальщикам, в рамках контракта, нужно промыть семь километров ливнёвок и проверить сотню смотровых и сотню дождеприёмных колодцев.

В первые солнечные февральские дни приступили к работам даже дорожные строители – «Спецавтобаза» возобновила ямочный ремонт.

Сергей Яковенко, директор МУП «Спецавтобаза»: «В связи с температурными качелями не всегда полотно выдерживает, температурные перепады способствуют образованию новых неровностей. Порядка ста квадратов в день мы делаем. Сначала идет подготовка, стараемся в этот же день произвести и укладку. Работы проводятся с соблюдением всех технологий, необходимых при выполнении ямочного ремонта».

Объёмы и план предстоящих работ по весеннему содержанию Орла будут дополняться по мере необходимости.