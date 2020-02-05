Специалисты Россельхознадозра будут контролировать содержание животных в зоопарках, океанариумах, зоосадах Принят закон об ответственном обращении с животными.





Как сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный, с 2022 года вся деятельность, связанная с контактными зоопарками, подлежит лицензированию. Деятельность зоопарков, связанная с извлечением прибыли только лишь от контакта человека с животным, запрещена. Теперь это носит просветительский характер. Установлен и ряд жестких требований к содержанию самих животных.





Анна Вайсергисер

5 февраля 2020 года



