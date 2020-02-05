Юбилейные медали к 75-летию Победы были вручены Владимиру Николаевичу Суворову и Ивану Митрофановичу Макарову

Владимир Николаевич Суворов родился в 1926 году. Окончил школу разведки. В годы Великой Отечественной войны участвовал в битве за Москву, освобождал Австрию.

Иван Митрофанович Макаров в тяжёлые военные годы принимал участие в боях на Белорусском фронте в качестве минометчика.

Глава администрации города Александр Муромский поздравил ветеранов с юбилеем освобождения нашей Родины от фашистских захватчиков, пожелал здоровья и долгих лет жизни.





Орловское Информбюро

5 февраля 2020 года



