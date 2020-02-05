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Юбилейные медали к 75-летию Победы были вручены Владимиру Николаевичу Суворову и Ивану Митрофановичу Макарову
Владимир Николаевич Суворов родился в 1926 году. Окончил школу разведки. В годы Великой Отечественной войны участвовал в битве за Москву, освобождал Австрию.
Иван Митрофанович Макаров в тяжёлые военные годы принимал участие в боях на Белорусском фронте в качестве минометчика.
Глава администрации города Александр Муромский поздравил ветеранов
с юбилеем освобождения нашей Родины от фашистских захватчиков, пожелал здоровья и долгих лет жизни.
Орловское Информбюро
5 февраля 2020 года