Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- С 1 марта в орловских маршрутках появятся видеорегистраторы. Станет ли меньше конфликтов в транспорте?

- 50 тысяч нарушений закона. В областной прокуратуре подвели итоги года.

- Наводить порядок в Орле начали, не дожидаясь весны. Коммунальные службы Орла приступили к работам.

- На конференцию «МИФ-2020» съехалось 1600 умников и умниц со всей страны.



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Вести-Орёл

5 февраля 2020 года



