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В Орловской области стартовал конкурс имени А. И. Курнакова «Славлю Родину свою!»Конкурс проводится с 3 февраля по 7 мая.
Принять участие в конкурсе могут учащиеся образовательных организаций, расположенных на территории Орловской области. Заявки и работы участников принимаются от образовательных организаций и любительских творческих объединений до 15 марта в Областном выставочном центре (г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 33).
Конкурс проводится по трем номинациям: художественно-графическая; художественная фотография; декоративно-прикладное искусство и скульптура.
Обладателя Гран-при конкурса наградят денежным призом в размере 5 тыс. рублей. Луреаты конкурса получат дипломы и денежные призы в размере 1 тыс. рублей.
Подробности
– на информационном портале Орловской области.
Орловское Информбюро
6 февраля 2020 года