В Орловской области стартовал конкурс имени А. И. Курнакова «Славлю Родину свою!» Конкурс проводится с 3 февраля по 7 мая.





Принять участие в конкурсе могут учащиеся образовательных организаций, расположенных на территории Орловской области. Заявки и работы участников принимаются от образовательных организаций и любительских творческих объединений до 15 марта в Областном выставочном центре ( г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 33 ). Конкурс проводится по трем номинациям: художественно-графическая; художественная фотография; декоративно-прикладное искусство и скульптура.



Обладателя Гран-при конкурса наградят денежным призом в размере 5 тыс. рублей. Луреаты конкурса получат дипломы и денежные призы в размере 1 тыс. рублей. Подробности – на информационном портале Орловской области.





Орловское Информбюро

6 февраля 2020 года



