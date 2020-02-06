С начала года в Орловской области произошло 82 пожара

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С начала года в Орловской области произошло 82 пожараОдин человек погиб.
Как отмечают в МЧС, неправильное использование обогревающих приборов – одна из частых причин возгорания. Сотрудники ведомства проводят регулярные рейды, напоминая орловцам о правилах безопасности.
Особое внимание уделяется пожилым, одиноким людям, малообеспеченным и многодетным семьям. Дополнительно проводится инструктаж о запрете эксплуатации неисправных электроприборов, электрических проводов с поврежденной изоляцией. Жителям оставляют памятку с инструкцией. Профилактическая работа организована во всех районах области.
Мария Семак
6 февраля 2020 года