С начала года в Орловской области произошло 82 пожара Один человек погиб.





Как отмечают в МЧС, неправильное использование обогревающих приборов – одна из частых причин возгорания. Сотрудники ведомства проводят регулярные рейды, напоминая орловцам о правилах безопасности. Особое внимание уделяется пожилым, одиноким людям, малообеспеченным и многодетным семьям. Дополнительно проводится инструктаж о запрете эксплуатации неисправных электроприборов, электрических проводов с поврежденной изоляцией. Жителям оставляют памятку с инструкцией. Профилактическая работа организована во всех районах области.





Мария Семак

6 февраля 2020 года



