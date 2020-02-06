В Орловской области на февраль запланированы 4 ярмарки вакансий Об этом сообщают в региональном управлении труда и занятости.





Ярмарки пройдут в Орле, а так же в Болховском, Сосковском и Кромском районах.

В январе работодатели с соискателями встретились один раз. Всего ярмарку посетило 33 человека, трудоустроились – 5. Что касается планов на этот месяц, то одна из февральских ярмарок будет ориентирована на граждан предпенсионного возраста – она пройдет 26 февраля в Железнодорожном районе Орла. По окончании ярмарки состоится круглый стол с работодателями, а соискатели смогут получить консультации по трудоустройству. Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта «Демография».





Мария Семак

6 февраля 2020 года



