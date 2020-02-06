Футболистки «ОрелГУ-КПРФ» принимают гостей из Нижнего Новгорода В пятницу и субботу наша команда в рамках Чемпионата России сыграет с дебютантом турнира – «Норманочкой».





Команды уже встречались в этом сезоне, и тогда оба матча остались за спортсменками из Нижнего Новгорода. У орловских футболисток есть шанс отыграться. Команда ждет болельщиков в пятницу 7 февраля в 18:00 и в субботу 8 февраля в 13:00 в спорткомплексе ОГУ имени Тургенева. Вход на игры свободный.





Мария Семак

6 февраля 2020 года



