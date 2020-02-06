В Орловской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом По данным Роспотребнадзора за неделю к врачам обратилось почти 5,5 тысяч человек. Что превышает недельный эпидемический порог.





Больше 65% заболевших - дети до 14 лет. Но уровень госпитализации остается низким - чуть больше 2% от обратившихся к медикам.



На территории области введены ограничительные меры по классам в общеобразовательных учреждениях Орла, а так же в Корсаковском, Ливенском, Мценском и Орловском районах. 15 классов школ областного центра сегодня вышли из карантина, а 63 - уходят на вынужденные каникулы. Полностью на карантин закрыто три школы в Орле и одна в Орловском районе.





Мария Семак

6 февраля 2020 года



