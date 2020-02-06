Медведевский лес - в списке территорий Орла, которые приведут в порядок в этом году Перечень объектов утвердил глава администрации Александр Муромский.





Так же обновят и сквер им. Героя Ермолаева. Эти два места выбрали сами жители областного центра, во время рейтингового голосования, которое состоялось в декабре минувшего года. Всего же отремонтируют 65 объектов - в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Адреса указаны на сайте мэрии.





Орловское Информбюро

6 февраля 2020 года



