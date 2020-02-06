Александр Муромский распорядился начать уборку кладбищ уже сейчас Глава города порекомендовал УКХ не ждать наступления весны, а уже сейчас составить график уборки воинских захоронений и приступить к работе.





Кладбища и воинские захоронения приведут в порядок к предстоящим праздникам – Пасхе и Дню Победы.



Ответственность за санитарное состояние мемориальных объектов персонально возложена на глав территориальных управлений.



Александр Муромский обратил внимание УКХ на своевременную утилизацию отходов (особенно 4-й и 5-й категорий опасности) с пешеходных дорожек и на взаимодействие с УК «Зеленая роща» в части вывоза твердых коммунальных отходов из мусорных контейнеров.



В оперативном управлении УКХ находятся восемь городских кладбищ и 13 воинских захоронений, сообщает сайт городской администрации Орла.





Орловское Информбюро

6 февраля 2020 года



