Я бы в следователи пошел – пусть меня научат! Следственное управление СК РФ по Орловской области осуществляет отбор граждан для поступления в Московскую и Санкт-Петербургскую академии Следственного комитета Российской Федерации.





Обучение проходит в очной форме.



Предлагаются специальности:



- правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация «юрист»), уголовно-правовая специализация, срок обучения 5 лет;



- по направлению подготовки «Юриспруденция», (квалификация «магистр»), профиль программы «Следственная деятельность», срок обучения 2 года.



Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области до 1 апреля 2020 г. по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, каб. 515 , контактный телефон: 8(4862) 77-49-48, 59-19-65.





Орловское Информбюро

6 февраля 2020 года



