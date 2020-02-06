четверг 6.02.2020 13:14:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Я бы в следователи пошел – пусть меня научат!

Следственное управление СК РФ по Орловской области осуществляет отбор граждан для поступления в Московскую и Санкт-Петербургскую академии Следственного комитета Российской Федерации.


Обучение проходит в очной форме.

Предлагаются специальности:

- правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация «юрист»), уголовно-правовая специализация, срок обучения 5 лет;

- по направлению подготовки «Юриспруденция», (квалификация «магистр»), профиль программы «Следственная деятельность», срок обучения 2 года.

Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области до 1 апреля 2020 г. по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, каб. 515, контактный телефон: 8(4862) 77-49-48, 59-19-65.


Орловское Информбюро
6 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.