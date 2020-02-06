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Орловская прокуратура заинтересовалась «Здоровой Страной»

Об этом накануне сообщил прокурор Орловской области Иван Полуэктов.


На территории региона осуществляет деятельность некоммерческая организация «Здоровая Страна», не имеющая лицензии и реальной возможности обеспечить безопасное пребывание в ней психически больных людей. В организации нет персонала. При этом там находились тяжело больные люди, инвалиды, неспособные к самообслуживанию, помещенные в данное заведение из государственных специализированных интернатных учреждений. В результате два человека уже умерли.

Прокуратурой направлен в следственное управление материал для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Прокурор поручил прокурорам совместно с органами власти принять меры по обеспечению безопасности оставшихся в заведении больных людей, возвратить их под государственный патронаж.

Как отметил Иван Полуэктов, в первом полугодии 2020 года запланирована проверка соблюдения органами власти области и учреждениями законодательства о социальном обслуживании граждан в стационарной форме.


Орловское Информбюро
6 февраля 2020 года
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