Орловская прокуратура заинтересовалась «Здоровой Страной» Об этом накануне сообщил прокурор Орловской области Иван Полуэктов.





На территории региона осуществляет деятельность некоммерческая организация «Здоровая Страна», не имеющая лицензии и реальной возможности обеспечить безопасное пребывание в ней психически больных людей. В организации нет персонала. При этом там находились тяжело больные люди, инвалиды, неспособные к самообслуживанию, помещенные в данное заведение из государственных специализированных интернатных учреждений. В результате два человека уже умерли.



Прокуратурой направлен в следственное управление материал для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Прокурор поручил прокурорам совместно с органами власти принять меры по обеспечению безопасности оставшихся в заведении больных людей, возвратить их под государственный патронаж.



Как отметил Иван Полуэктов, в первом полугодии 2020 года запланирована проверка соблюдения органами власти области и учреждениями законодательства о социальном обслуживании граждан в стационарной форме.





Орловское Информбюро

6 февраля 2020 года



