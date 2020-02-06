Отдельные школьные классы вернулись к учебе Занятия были прерваны в связи с карантином. Сегодня к учебному процессу вернулись 15 классов общеобразовательных учреждений Орла.





Рост заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), однако, не идёт на спад. Так, с 6 февраля на карантин закроют еще 63 класса в школах №№ 5, 6, 7, 15, 17, 20, 24, 26, 27, 30, 33, 35, 50, 51, гимназии №19 и лицеях №21, 40, сообщает сайт городской администрации.



Занятия по-прежнему приостановлены во всех классах школ №№12, 13 и 37.













Орловское Информбюро

6 февраля 2020 года



