Орловские борцы стали призерами Первенства России Во Владимире состоялись два турнира среди глухих спортсменов.





Как сообщает Орелспорт, в турнире по греко-римской борьбе наши спортсмены завоевали две медали. Серебро досталось Александру Гуку (80 кг), бронзу завоевал Максим Бочков (71 кг.)



В турнире борцов-вольников золото досталось Максиму Бочкову (71 кг), серебро выиграл Александр Гук (80 кг), бронза досталась Даниле Нестерову (55 кг.)



В обоих турнирах сборная Орловской области заняла второе общекомандное место.





Орловское Информбюро

6 февраля 2020 года



