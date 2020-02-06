Орловчанка выиграла бронзу детского турнира по карате X Открытый всероссийский турнир по карате-до на приз «Котенок с улицы Лизюкова» прошел в Воронеже 2 февраля.





В соревнованиях принимают участие дети от 4 до 11 лет. Орловчанка Анна Пустовая выиграла бронзовую награду турнира в категории 10-11 лет.



В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тамбова, Липецка, Ростова-на-Дону, Волгограда и других городов России.





Орловское Информбюро

6 февраля 2020 года



