Амчанин предстанет перед судом за убийство В региональном СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Мценского района.





По данным следствия, в июле 2019 года между обвиняемым и 61-летним местным жителем возник конфликт. Потерпевший скончался на месте от множественных ударов. Обвиняемый попытался скрыть следы преступления, погрузил тело на мотоблок и за пределами населенного пункта сжег его. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.





Надежда Невматулина

6 февраля 2020 года



