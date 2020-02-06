Иван Полуэктов: в Орловской области преступность несовершеннолетних снизилась в 2,5 раза Еще пять лет назад подростками было совершено 329 преступлений за год, в минувшем году – 134.





Как отметил прокурор Орловской области Иван Полуэктов, снижение подростковой преступности стало результатом работы прокуроров с различными уполномоченными органами



Однако требует усилить надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По итогам 2019 года в Железнодорожном, Северном, Советском районах г. Орла, Знаменском, Малоархангельском, Мценском, Покровском, Сосковском, Хотынецком районах подростковая преступность возросла. Прокурор поручил разобраться с причинами такого положения дел и принять меры реагирования.





Орловское Информбюро

6 февраля 2020 года



