Пожарные проверили дома орловцев, ведущих асоциальный образ жизни На Орловщину вернулись морозы, и государственный пожарный надзор усилил работу по предотвращению возгораний в жилье. В один из таких рейдов вместе с инспекторами отправился Иван Суверин.





Люди, чья безопасность вызывает у инспекторов особые опасения, оказались на грани выживания из-за жизненных неурядиц и тяги к алкоголю. А потому и запросы к жилью у них, мягко говоря, спартанские. В таких домах возникновение пожара практически неизбежно.



Денис Вещиков, старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Орлу ГУ МЧС России по Орловской области: «В связи с наступлением холодного времени года государственный пожарный надзор особое внимание уделяет гражданам, которые ведут асоциальный образ жизни и которые относятся к так называемым группам риска. С данными гражданами проводится инструктаж о правилах пожарной безопасности».





Иван Суверин

6 февраля 2020 года



