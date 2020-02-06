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«Творчество жизни» - в Орле проходят литературно-педагогические Пришвинские чтения

Основная цель - это изучение богатейшего литературного наследия русских писателей, обсуждение проблем связанных с осознанием места русского языка и словесности в современной жизни, объемным изучением литературы в школах и вузах.


Седьмые по счету литературно-педагогические Пришвинские чтения «Творчество жизни» стартовали в детской библиотеке, носящей имя известного писателя. Мероприятие будет проходить до 13 февраля. За это время его участники посетят круглые столы, заседания библиотечной и педагогической секций. Обсуждаются литературные темы и доклады, которые подготовили музейные работники, учителя, библиотекари.

Ирина Никашкина, директор библиотеки им.М.М. Пришвина: «В этом году у нас новый аспект, мы рассматриваем ценность человеческой жизни. Связано это не только с тем, что это юбилейный для библиотеки год, но и с юбилеем Великой Победы». 

Чтения всегда приурочены ко дню рождения Пришвина. Центральной фигурой исследований и докладов, конечно, является его творчество. Всем известно об огромной любви писателя к своей стране, о том, что он был истинным патриотом России. Он один из тех русских писателей, который ценность человеческой жизни ставил превыше всего.

В рамках Пришвинских чтений в библиотеке можно увидеть фотографии, сделанные писателем, - их предоставил литературный музей Тургенева. Чтения завершатся на следующей неделе в Орловском институте культуры.


Эва Стасюлевич
6 февраля 2020 года
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