Орловское УФАС проверит цены на медицинские маски в аптеках Свой мониторинг сейчас проводят и молодежные активисты. Они напишут в Росздравнадзор письмо, в котором попросят разъяснений по повышению цен на средства индивидуальной защиты, продаваемые в аптеках, и рекомендуют усилить контроль за деятельностью частных аптек.





Активисты проводят мониторинг в рамках всероссийской акции «Молодёжки ОНФ». По всей стране ребята фиксируют цены на медицинские маски. Наш регион показывает разные цифры - от 25 до 70 рублей за упаковку.



Роман Богатырёв, активист «Молодёжки ОНФ» в Орловской области: «После мониторинга, проводимого активистами ОНФ в аптеках Орловской области, будет составлено письмо в Росздравнадзор, в котором будет задан вопрос - почему превышена стоимость медицинских масок для населения нашего региона?».

Первыми результатами мониторинга орловских аптек активисты поделились с областным департаментом здравоохранения. Специалисты об этом знают, отмечают, что стихийного роста цен в регионе не было. В медучреждениях имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты - 600 тысяч единиц. Они были закуплены ещё до повышения цен поставщиками.



Владимир Николаев, зам руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Наверное, какой-то коммерческий интерес есть у поставщиков и продавцов лекарственных препаратов. Надо сказать, что средства индивидуальной защиты не входят в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и ценообразование отдано на усмотрение того, кто этим занимается. Есть, наверное, какой-то определенный ажиотажный спрос».





Антон Киселёв

6 февраля 2020 года



