четверг 6.02.2020 16:07:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловское УФАС проверит цены на медицинские маски в аптеках

Свой мониторинг сейчас проводят и молодежные активисты. Они напишут в Росздравнадзор письмо, в котором попросят разъяснений по повышению цен на средства индивидуальной защиты, продаваемые в аптеках, и рекомендуют усилить контроль за деятельностью частных аптек.


Активисты проводят мониторинг в рамках всероссийской акции «Молодёжки ОНФ». По всей стране ребята фиксируют цены на медицинские маски. Наш регион показывает разные цифры - от 25 до 70 рублей за упаковку.

Роман Богатырёв, активист «Молодёжки ОНФ» в Орловской области: «После мониторинга, проводимого активистами ОНФ в аптеках Орловской области, будет составлено письмо в Росздравнадзор, в котором будет задан вопрос - почему превышена стоимость медицинских масок для населения нашего региона?».

Первыми результатами мониторинга орловских аптек активисты поделились с областным департаментом здравоохранения. Специалисты об этом знают, отмечают, что стихийного роста цен в регионе не было. В медучреждениях имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты - 600 тысяч единиц. Они были закуплены ещё до повышения цен поставщиками.

Владимир Николаев, зам руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Наверное, какой-то коммерческий интерес есть у поставщиков и продавцов лекарственных препаратов. Надо сказать, что средства индивидуальной защиты не входят в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и ценообразование отдано на усмотрение того, кто этим занимается. Есть, наверное, какой-то определенный ажиотажный спрос».



Антон Киселёв
6 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.