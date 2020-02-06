Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Ажиотаж - надуманный. Медицинские маски в аптеках - есть. А цены проверяет антимонопольная служба и общественники.



- Не штрафовать, а убедить. У инспекторов Госпожнадзора такие адреса в особом списке. Мы вместе с ними посетили несколько домов.



- О любви, о ценности жизни и творчестве. Что еще обсуждают педагоги и литераторы? Мы побывали на Пришвинских чтениях.



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Вести-Орёл

6 февраля 2020 года



