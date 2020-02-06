Губернатор Орловской области дал большое интервью ГТРК «Орел»

Согласно опросу ВЦИОМа, около 80% россиян считают поправки в Конституцию, предложенные президентом страны, важными и поддерживают их. Изменения, которые грядут, сейчас активно обсуждают на всех уровнях. Готово ли правительство Орловской области к реализации Послания президента? Что тревожит и вызывает опасения? Когда мы увидим результаты деятельности территории особого социально-экономического развития в Мценске? Комфортен ли Орел для жителей? Об этом и не только мы поговорили с главой региона.



Большое интервью с Андреем Клычковым смотрите 7 февраля в 19:30 на телеканале «Россия 24».





Орловское Информбюро

6 февраля 2020 года



